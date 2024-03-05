غدا.. الحكم في معارضة الفنان محمد رمضان على حبسه

تصدر محكمة الجيزة، غدا الأربعاء، النطق بالحكم في معارضة الفنان محمد رمضان علي حبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بأحد البنوك.

وقال دفاع الفنان محمد رمضان خلال جلسة مرافعته في معارضته على حكم حبس موكله عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة، إن الفيديو المنشور من موكله بالبث المباشر لا يوجد به دليل أنه عكر الأمن العام، ولم يسئ لأحد من المواطنين، وبالتالي الجريمة لم توقع أي ضرر علي أي شخص، ولم يحدث ضرر في نفوس الناس، وبالتالي الجريمة المزعومة لم توقع أي ضرر.

واضاف: “موظف البنك خلال شهادته أكد أنه عندما أبلغ موكلي بقرار التحفظ على أمواله في البنك التجاري الدولي، الفنان أبلغه أنه سينشر بثا مباشرا بذلك، وبالفعل نشر الفيديو لأنه لم يكن يعلم جهة التحفظ”.

وتابع: “تعودنا أن القضاء لا يستمع لدعاوى إلا بالدليل، وموكلي لم يقصد الإساءة للدولة، ولم يحدث أي تكدير للأمن العام، وبالفعل الخبر سليم بأنه تم التحفظ على أمواله في البنك التجاري الدولي، فأين الجريمة المرتكبة”.

وأجاب الفنان محمد رمضان خلال جلسة محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة على اتهامه بارتكاب الجريمة، قائلا: “الموظف أبلغني بالتحفظ على الأموال دون تحديد الجهة المتحفظة”.

وأضاف رمضان لهيئة المحكمة: “ليس لدي أي اعتراض على دفع غرامات أو متأخرات أو إعطاء الدولة حقوقها، ولكن لم أعلم سبب التحفظ على أموالي أو الجهة المتحفظة”، مضيفا: لحم كتافي من خير البلد.

وكانت محكمة الجيزة قضت بالحبس لمدة سنة غيابيا ضد الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

سبب الحكم على محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان، أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وتابع رمضان: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة”.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).