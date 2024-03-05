الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولى للسياحة

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان في معرض برلين السياحى الدولى الذي انطلق اليوم في العاصمة الألمانية بمشاركة 5500 عارضا من كل دول العالم.

شركة حدائق 

ويقول محمد كامل رئيس شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية التي تقود التحالف أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تدشين (Giza Zoo) كواجهة سياحية والترويج لحديقة الحيوان من خلال هذا المعرض الدولي الهام حتى تكون على خريطة السياحة العالمية وذلك بالتوزاي مع أعمال تطويرها تمهيدا لافتتاحها في 2025.

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وأضاف "كامل" ان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قام بزيارة جناح حديقة الحيوان كما حظى الجناح  بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق وكذلك هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق وعدد كبير من زئري المعرض في يومه الأول وقام أعضاء التحالف بشرح تاريخ حديقة الحيوان المصرية للزائرين الاجانب وطابعها الاثري والتراثي باعتبارها أقدم حديقة حيوان في المنطقة.

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وتجدر الإشارة أشار الى أن أعمال التطوير بالحديقة بدأت بالفعل وذلك عقب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار، لافتاً إلى أنه يتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء، مؤكداً على أن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.

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