وزير الزراعة يلتقي مع نظرائه السعودي والأردني واللبناني ومدير أكساد على هامش المؤتمر الإقليمي للفاو بالأردن

على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية "عمان" .

لقاءات موسعة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوزراء الزراعة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا دولة لبنان

لقاءات "القصير" الجانبية مع نظرائه من الدول العربية الشقيقة تناول أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول الثلاث وإزالة اي معوقات أمام ذلك خاصة في ظل توافق الرؤى والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر والسعودية والأردن ولبنان .

"القصير" هنأ نظيره الأردني على حسن تنظيم المؤتمر وأيضا على إطلاق المرصد الاقليمي للأمن الغذائي والذي يعتبر منصة مهمة في توفير المعلومات في مجال الزراعة والأمن الغذائي لمتخذ القرار في دول اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

"القصير" على هامش المؤتمر التقى كذلك بالدكتور شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وناقش معه النتائج التي أسفرت عنها زيارته الاخيرة الناجحة للقاهرة والتي التقى خلالها اول أمس بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كما تم خلال الزيارة اطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال الخمس سنوات القادمة

كما التقى وزير الزراعة مع د نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".



وبحث معه ترتيبات توقيع اتفاقتين فى القاهره الخميس القادم بين أكساد ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.