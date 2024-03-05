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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمة نهائي الكأس .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

في مواجهه مرتقبة جماهيريًا  تقام على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض يلتقي الاهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر مع دقات السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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تشكيل الأهلي المتوقع في قمة نهائي كأس مصر

ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني جوميز اللقاء الذي يقام الجمعة المقبل ، بتشكيل يضم كل من..
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - عمر جابر.
الوسط: نبيل عماد دونجا ، محمد أشرف روقا ، عبد الله السعيد.
صانعي اللعب: ناصر ماهر ، أحمد مصطفى زيزو.
الهجوم: ناصر منسي.

على الصعيد الاخر تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى السعودية مساء غد الأربعاء على أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأحمر  بقيادة مديره الفني كولر قائمة لاعبيه النهائية في المواجهة بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

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