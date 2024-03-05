قمة نهائي الكأس .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

في مواجهه مرتقبة جماهيريًا تقام على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض يلتقي الاهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر مع دقات السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني جوميز اللقاء الذي يقام الجمعة المقبل ، بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا ، محمد أشرف روقا ، عبد الله السعيد.

صانعي اللعب: ناصر ماهر ، أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: ناصر منسي.

على الصعيد الاخر تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى السعودية مساء غد الأربعاء على أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مديره الفني كولر قائمة لاعبيه النهائية في المواجهة بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.