حصول 7 مدارس علي شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد بدمياط

كرمت الهيئة القومية للجوده ادارة الزرقا التعليمية بدمياط لحصول 7 مدارس على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد واعتبرت هذا التكريم استحقاق جديد لادارة الزرقا التعليمية والجدير بالذكر أن تعليم الزرقا أعلى نسب اعتماد على مستوى محافظة دمياط.

وأشادت الدكتورة نجلاء الشامي عضو إدارة الجودة بمديرية تعليم دمياط خلال كلمتها بدور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في رفع مستوى المؤسسات التعليمية بمحافظة دمياط وتطبيق أعلى معايير الجودة والإعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير وتعظيم العملية التعليمية والنهوض بكافة المؤسسات التعليمية باعلي نسب اعتماد مؤسسات التعليم بالمحافظة وصولا للمعدل المأمول

وأبدت الشامي استعداد الهيئة بكل وسائل وسبل الدعم الفني لمؤسسات التعليم بدمياط تشجيعا للجميع علي التقدم للاعتماد بما يكفل الوصول الي منظومة متكاملة من المعايير التي ترتقي بمنظومة التعليم

واستعرض عماد عبد القادر الحضري رئيس قسم الجودة بادارة الزرقا التعليمية المؤسسات التعليمية التي حصلت علي التكريم بادارة الزرقا وهي

مدرسة أبو الفتوح الحريري الاعدادية

مدرسة الشهيد جهاد الكيال الابتدائية

روضة المستقبل وروضة عمر الشاذلي

وروضة الجمهورية وروضة الشهيد محمود عصام وروضة الموصلي

وكرمت ادارة الجودة بمديرية تعليم دمياط وادارة الزرقا مدراء مدارس المؤسسات التي حازت على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك خلال احتفالية أُقيمت بادارةالزرقاالتعليمية

وبحضور احمد طعيمة مدير عام الادارة ومجاهد الجزار وكيل الاداره وعبير اليماني عضو قسم الجودة بالادارة وراندا شهاب مديره العلاقات العامة بادارة الزرقا ومحمود جمال مسئول امن الادارة ولفيف من القيادات التعليمية

جاء ذلك بناء على توجيهات الاستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط