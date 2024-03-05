تجميع وتحليل 32693 عينه خلال فبراير لمتابعة جودة المياه فى الفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قيام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي من خلال تجميع 32693 عينة مياه وصرف صحي وصناعي خلال شهر فبراير الماضى على النحو التالي – 32054 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

عينات الصرف الصناعى

وتم تجميع وتحليل 584 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي . و55 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي .

واكد " النجار " أن الشركة تقوم بتنفيذ كافة معايير الجودة لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات لما له من أثر مباشر على صحة المواطنين من خلال العمل على عدة محاور رئيسية ومراقبة جودة ومأمونية مياه الشرب ابتداءً من محطات الإنتاج وحتى وصولها للمستهلكين وإجراء التحاليل المعملية اللازمة لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة ، علاوة على الغسيل والتعقيم الدوري لاحواض وخزانات المياه داخل محطات الإنتاج وشبكات التوزيع ، بالإضافة لمراقبة مياه الصرف الصحي والصناعي والتأكد من مطابقة السيب النهائي لاشتراطات الصحة وحماية البيئة .

واشار الى انه تم تحديث المعامل بأحدث الأجهزة وتدريب العاملين بالقطاع وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

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