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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري يتقدم على سموحة في الشوط الأول

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تقدم المصري البورسعيدي على نظيره سموحة بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف الفريق البورسعيدي عن طريق المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بعدما نجح لاعبي الفريق الأخضر في السيطرة على بداية اللقاء.
ولم ينجح لاعبي المصري في استمرار سيطرتهم على اللقاء، حيث استطاع سموحة في امتلاك الكرة وتشكيل خطورة كبيرة على مرمى محمود جاد حارس المصري.
وانطلقت مباراة المصري أمام سموحة في السابعة من مساءًا، في المواجهة التي يشهدها ملعب "الجيش" ببرج العرب.
المصري يحتل الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد  23 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن ب 19 نقطة.
وكان سموحة قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: محمود وحيد- ميدو مصطفى- جاستيس آرثر- طارق علاء.
خط الوسط: إسلام جابر- دوكو دودو- عمرو قلاوة.
خط الهجوم: محمد كناريا- أحمد خالد- حسام حسن.

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