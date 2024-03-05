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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

يواصل ريال مدريد الإسباني استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام لايبزيج الألماني، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

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ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة  وأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الريال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لايبزيج الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام نظيره ار بي لايبزيج في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج

تُنقل مواجهة ريال مدريد أمام لايبزيج من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الوكيل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الناقل لهذه البطولة الهامة.

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