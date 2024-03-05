الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: لقاء رئيس وزراء أرمينيا بالسيسي تعكس السياسة المصرية المنفتحة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرميني

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن اللقاء الذي انعقد بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرميني يعكس السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي المنفتحة لكل الدول في كل مناطق العالم المختلفة ما يعظم المصالح المصرية، مشددًا على أن هذه السياسة للدولة المصرية تؤدي إلى دعم التنمية في الداخل من خلال توظيف السياسة المصرية الرشيدة الفاعلة النزيهة.

 السيسي ورئيس وزراء أرمينيا

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء أرمينيا

السيسي يرحب برئيس وزراء أرمينيا: نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين (فيديو)

وأضاف “أحمد”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها عام 1992 في يناير من العام الماضي، موضحًا أن هذه الزيارة عكست انفتاح مصر أمام كل العالم وتفتح أبواب وشراكات هامة مع كل الدول في العالم.

 

وأشار إلى أن علاقات مصر قوية مع كل الدول ومع كل قادة العالم في تعزيز تنمية الداخل لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون، موضحًا أن زيارة رئيس وزراء أرمينيا اليوم، تأتي في سياق ما جاء بعد زيارة الرئيس السيسي في العام الماضي، وتعكس شخصية العلاقات المصرية الأرمينية على كافة المستويات. 

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