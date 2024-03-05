كوريا الجنوبية والهند توافقان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتقنيات

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن مستشار الأمن الوطني "جانج هو-جين"، ووزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اتفقا اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع وسلاسل التوريد والتقنيات الحيوية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الجانبين أشارا إلى أن بلديهما أجريا تبادلات نشطة رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى الخمسين لعلاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي، بما في ذلك قمتان بين زعيميهما.

واتفقا على أنه نظرًا للشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، يتعين على الجانبين مواصلة تعزيز الاتصال الاستراتيجي والتعاون في مجالات الدفاع والأسلحة، وإنشاء سلاسل التوريد المستقرة، والتقنيات الحيوية والبنية التحتية.

كما اتفق الجانبان على المساهمة بصورة مشتركة في السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك النظام القائم على القواعد، ضمن إطار استراتيجية كوريا الجنوبية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ورؤية الهند لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.