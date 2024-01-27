انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي "إعصار - 2"

نطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى “إعصار -2”، بمشاركة عناصرمن القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، الذى يستمرعلى مدار أيام عدة بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

يتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.





