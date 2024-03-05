مشروع جمعيتي.. وزارة التموين تفتح باب قبول طلبات البقالين الراغبين فى الانضمام

بحث عدد من الرواد، عن كيفية الانضمام لمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، وذلك بعد فتح باب القبول للانضمام.

وكشف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب قبول طلبات بقالى التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي في حالة توافر الشروط الخاصة بالمشروع.

كما لفت وزير التموين، إلى أنه يتم حاليا دراسة عمل لوجو موحد لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، موجها بإعداد أبلكيشن يسمح بالصرف أون لاين من جانب حاملي البطاقات التموينية، ويستهدف أن يكون أكبر شبكة توزيع افتراضية كبقال تمويني أو منفذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملى بطاقات التموين.

التموين تكشف أعلى نقطة استهلاك في السنة

وتابع الوزير، أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان وأنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية.

وأردف أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر الدولار في البنوك بالأسعار الرسمية.

أزمة السكر والخبز

وبشأن السكر، أكد وزير التموين، أنه قريبا لن توجد أزمة فى مشكلة السكر، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا و ده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين.

وبشأن دعم الخبز، أكد أنه ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي، وأن الدولة تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش على بطاقات التموين.