المصيلحي ينفي زيادة قيمة الدعم إلى 100 جنيها على بطاقة التموين

نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة الدعم السلعى على بطاقة التموين بدلا من ٥٠ جنيهاكما تردد خلال الفترة الماضية

قائلا "لو نقدر ..مش هنتأخر" وقال الدين الخارجى كبير واعبائه كبيرة لذا ابد أن نتحمل جميعا مع بعض حتى تمر المرحلة الحالية وتتحسن المؤشرات الاقتصادية للكلية للسوق المصري، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بحزمة مساعدات اجتماعية منها معاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الادنى للاجور والعلاوات الاجتماعية

واشار وزير التموين ردا عى سؤال "للوفد " أن دعم الخبز كان ٥١ مليار فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وارتفع إلى ٩١ مليار جنيها فى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ الجارية لذا من الصعب زيادة قيمة الدعم فى الفترة الحالية .

جاء هذا على هامش افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة.