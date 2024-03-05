عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،لـ7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 20 سنة بتهمة التزوير فى محررات رسمية بقضيتين، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية.

المشدد20عاما لـ 7متهمين بتزوير محررات رسمية بالعبور





وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11708 لسنة 2020 جنح قسم العبور، والمقيدة برقم 1657 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ماري س ظ"، 41 سنة، دبلوم صنايع - ومقيمة بمحطة الظاهرية ثان الرمل الإسكندرية، و "محمد ك م"، 41 سنة صاحب محل استيراد وتصدير - ومقيم بوراق الحضر الوراق، و"س ع خ"، 41 سنة، صاحب مكتب عقارات ومقيم الرحاب التجمع الأول بالقاهرة، و " س س م"، 66 سنة ومقيم إمبابة الجيزة، و "م م م"، 43 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم عين شمس، القاهرة، و"م أ م"، و "على م أ"، لأنهم في غضون عام 2020 بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى)، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الرابع على التوجه إلى مكتب السجل المدني وحضر إلى الموظف المختص زاعما بأنه المجني عليه "ج و ا"، وتقدم بطلب استخراج بطاقة رقم قومي، بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات، وتم وضع الصورة الخاصة به بدلا من صاحب الصفة الحقيقي، فتم هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أن المتهمين إلى الرابع ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو موثق بمكتب توثيق نادي وادي دجلة بشيراتون في إرتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل، وذلك يجعل واقعة مزورة في حقيقة، إذا المتهم الرابع زاعما بأنه المجني عليه "ج و ا" مستخدما خدما: في ذلك المحرر المزور محل الإتهام صورة واقعة الأول في إرتكاب بان آمده بالبيانات اللإزمة لإصدار التوكيل، وكذا اسمي المتهمين الأولي والثاني الثاني كوكيلين عن المجني عليه جرجس وهيب إسكندر.



واستطرد أمر الإحالة أنه صدر المحرر بناء على استعملوا المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما أعد من أجله مع علمه بتزويره وذلك مع موظف حسن النية هو موثق بمكتب توثيق بأن حضر إليه زعمه أنه يرغب في إصدار توكيل، لصالح المهمين الأول والثاني بالبيع والتنازل للنفس والغير للعين محل المحيقات كونه هو مالكها علي خلاف الحقيقة قاصدا أضرار التي عليها جرجس وهيب اسكندر علي النحو المبين بالتحقيقات.



وذكر أمر الإحالة، أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقة المساعدة مع موظف عام حسن النية هو موثق بمكتب توثيق العبور في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هما توكيلين، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، إذ حضر إليه المتهمين الأولي والثاني رفقة المجني عليهما "أ م ش"، وم ش س زاعمين إنهما وكيلين عن مالك العين المجني عليه ج و ا ، بوجوب التوكيل محل الاتهام الثاني رغبين في التنازل لهما عن العين محل التحقيقات خلاف للحقيقة قاصدين من ذلك الاضرار بالمجني عليهم ج و ا، أ م ش، وم ش س، فصدر المحررين بناء علي هذه المساعدة استعملوا المحرر المزور محل التهمة الثانية فيما أعد من أجله مع علمهما بتزويره وذلك مع موظف حسن النية هو موثق بمكتب توثيق العبور بأن حضرا إليه رفقة المجني عليهما ا م ش، وم ش س زاعمين الهما وكيلين عن مالك العين المجني عليه ج و ا بوجوب التوكيل محل الاتمام الثاني رغبين في التنازل لهما خلاف الحقيقة قاصدين من ذلك الاضرار بالمجني عليهم ج و ا ، ا م ش، م ش س فاصدر التوكيلين، علي النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أنهم ارتكبوا تزويرا في محرر من محررات احاد هو عقد بيع مؤرخ 25-10-2020 واستعملوا فيما زور من اجله مع علمهم بذلك "م ش س" بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واضرارا بالمجني عليهما ا م ش توصلوا للاستيلاء علي المبالغ المبين بالأوراق من المجني عليها ا م ش ، وم ش س وكان ذلك بالأحتيال لسلب بعض من ثروتهم، بأن استعملوا طرق احتيالية من شأنها ايهامهما بوجود مشروع كاذب هو قيام المتهم الثالث بإعداد لقاء مع الأولي والثاني الزعيمن ملكية العين محل التحقيقات مستخدمين في ذلك توكيل مزور محل الإتهام الثاني تحصلا عليه من المتهم الرابع، وتحصلوا بناء على تلك الوسيلة علي مبالغ مالية من المجني على النحو المبين بالتحقيقات.

المشدد 5سنوات لـ سائق بتهمة سرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح بقليوب

وفي السياق ذاته ، عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة ، سائق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه وآخرين مجهولين بسرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح على الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9283 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد.ع.ن"، 24 سنة، سائق، مقيم قلما دائرة مركز شرطة قليوب، سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد شعبان علام سعداوى وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجنى عليه، وطلب منه معرفة الوقت وما أن ظفر به حتى أشهر سلاحاً أبيضاً "سكين" فى وجهه مهدداً إياه به، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة المنقولات آنفة البيان وكان ذلك ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.