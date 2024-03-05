مياه قنا: تستوفي متطلبات الإدارة الفنية المستدامة TSM لتجديد اعتماد الشهادة

صرح المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه تم استيفاء جميع متطلبات الإدارة الفنية المستدامة لمحطتى مياه الصالحية المرشحة الكبرى ١٢٠٠ ل/ ث ومحطة رفع صرف صحى الشيخ حسين بنقادة ٧٠٠٠ م٣/ يوم، و قد اجتازت المحطات المتطلبات الفنية والادارية والمعملية لإعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الخامسة على التوالى بمحطة مياه الصالحية وللمرة الأولى بمحطة رفع صرف صحى الشيخ حسين بمركز نقادة.

وذكر ان الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة وصرف صحي آمن تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية، كما اوضح ان الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

الجدير بالذكر ان محطة مياه الصالحية الكبرى تعد أكبر محطات انتاج المياه بالمحافظة، دخلت المحطة الخدمة عام 1998م وتبلغ مساحة المحطة 22فدان بطاقتها تصميمية 100ألف متر م٣/ يوم ( 3مليون متر مكعب شهريا ) ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المحطة ما يزيد عن 200 الف نسمة .

واكد عرفة على التزام الشركة بالحفاظ على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائي تنفيذا لرسالة الشركة .

أجرى التفتيش على المحطات المهندسة ماجدة عزيز - مفتش T.S.M المعتمد بالشركة القابضة والمهندس حسام الدين طه مفتش TSM من شركةمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وهنئ السيد المهندس رجب عرفة خليل فريق العمل بالمحطتين علي المجهود الجبار المبذول لتأهيل المحطات و واستيفاء كافة المتطلبات للحصول شهادة التنمية الفنية المستدامة ( TSM ).