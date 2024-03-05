رئيس القومي للسينما: قدمنا الدورة الـ٢٥ بشكل مميز ومشاركة الأفلام تعبر عن الواقع

قدم الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي في ختام مهرجان الإسماعيلية في دورته ال ٢٥، الشكر لوزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، كما قدم الشكر للناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان.

وأضاف بكر، أن الدورة ال ٢٥ شهدت تفاعلا كبيرا من قبل كافة المشاركين سواء دوليا أو عربيا او من مصر، لافتا إلى أن هذه الدورة كانت مميزة وذلك لما بذل من مجهود كبير من جميع فريق العمل القائمين على المهرجان.

عرض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فيلما تسجيليا عن فعاليات الدورة ال ٢٥ التي بدأت من يوم ٢٨ فبراير حتى الخامس من مارس ٢٠٢٤.

ومن المقرر تكريم الفائزين في مسابقات الدورة اب ٢٥ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في مسابقات لأفضل فيلم وثائقي طويل وقصير وحركي وروائي.





جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية ترأسها المخرج ستيفانو سافونا، من ايطاليا، وعضوية كلاً من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر والمخرجة اميكو ستوك، من صربيا، والمخرج دانييل كوتير، من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ترأسها، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية كلاً صانعة الأفلام زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر، ودكتورة هندة حوالة من تونس.



ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، ترأسها دكتور محمد شفيق،، وعضوية، كلاً من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى ترأسها الناقدة جيهان بوجرين، من المغرب، وعضوية كلاً من الباحثة والناقدة سمية عزام، من لبنان والناقدة ضحى الورداني، من مصر.