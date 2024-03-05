قبل إعلانها الليلة.. الوفد تنشر أسماء الفائزين بجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي

تنشر بوابة الوفد اسماء الافلام الفائزين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، قبل اعلانها بعد قليل في المؤتمر الصحفي بختام دورة المهرجان ال ٢٥، و مسابقتي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي، التي يترأسها المخرج ستيفانو سافونا من ايطاليا، وعضوية كلاً من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس من مصر والمخرجة اميكو ستوك من فرنسا، والمخرج دانييل كوتير من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، جاءت النتيجة كالآتي فوز ز فيلم "حياة ذهبية" للمخرج بوباكار سانجار، من"بوركينا فاسو" بالجائزة الأولى وقيمتها ٣ ألاف دولار، فوز فيلم "مالكوريدس" من "تشيلي" للمخرجة تانا جيلبرت بالجائزة الثانية وقيمتها ٢٠٠٠ دولار، تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "كازابلانكا" للمخرج أدريانو فاليريو، من "فرنسا - ايطاليا"، وذلك طبقا للائحة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية.وعم نتيجة مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة جاءت كالآتي، فوزز فيلم "خشب" للمخرج مرتضى بايشيناس والذي حاز على الجائزة الأولى وقيمتها 3000 دولار، وجاء في المركز الثاني فيلم "مطاردة الشمس : الشط" للمخرجة آنا بيلانكوف وحازت على جائزة قيمتها 2000 دولار.

كما وحاز فيلم "أيوب" من فلسطين، على تنويه خاص من لجنة التحكيم للمخرج أجود عبد جرادات، وذلك وفقًا للائحة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة في والتي تتكون من دكتور محمد شفيق، رئيس المسابقة، وعضوية كلاً من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر.

وفاز فيلم "أحمر" للمخرجة جميلة ويفي بالمركز الأول وحصل على جائزة قيمتها 15 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم "عن أشياء لا أعرفها" للمخرج كريم ندا وحاز على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه.

وفاز في المركز الثالث فيلم "البديل" للمخرج مازن فوزي وحاز على جائزة قدرها 7 الآف جنيه.

كما تم الإعلان عن نتيجة لجنة تحكيم مسابقتى الأفلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك المكونة من الفنان صبري فواز "رئيسا"، وهندة حوالة "عضو" ، وزوي شمدرير "عضو"

وأعلنت اللجنة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فوز فيلم "مار ماما" من فلسطين للمخرج مجدي العمري بالجائزة الأولى وقيمتها 3000 دولار "ثلاثة آلاف دولار فقط لا غير" ، فوز فيلم "عيسي" من مصر للمخرج مراد مصطفي بالجائزة الثانية وقيمتها 2000 دولار "ألفان دولار فقط لاغير" ،

وجاء التنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "المدرسة القديمة" من السعودية، للمخرج عبدالله الخميس وذلك للائحة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية القصيرة في دورته الخامسة والعشرين .

أما مسابقة أفلام التحريك جاءت الآتي، فوز فيلم "الصورة العائلية" من "كرواتيا -فرنسا" للمخرجة "ليا فيداكوفيتش" بالجائزة الأولى وقيمتها 3000 دولار "ثلاثة آلاف دولار فقط لاغير"، فوز فيلم "في ظل شجر السرو" من ايران، للمخرجين شيرين سوهاني وحسين مولايدي بالجائزة الثانية وقيمتها 2000 دولار "ألفان دولار فقط لاغير"

وجاء التنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "مرارة -25" من روسيا، للمخرجة نادية جولدمان، وفيلم "نهاية رحلة" من كوريا الجنوبية، للمخرج تشوي مينهو.

وذلك طبقا للائحة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال 25

وأعلنت لجنة "فيبرسي"، والتي تضم كلا من جيهان بوجرين رئيسا، وعضوية كلاً من د.سمية عزام، وضحي الورداني عن اسم الفيلم الحائز علي جائزة "فيبرسي" والذي تم اختياره نظرا للفكرة الهادفة التي طرحها وتعني مسائل ثلاث وهي "الدفاع عن الهوية وتسليط الضوء علي المجتمع "الأمومي" ومواجهة الكولونيالية وذلك بلغة سينمائية مبدعة وهو فيلم "الإله إمرأة" للمخرج "أندريس بيروت".