العلاقات المصرية الأرمينية.. تاريخ من التعاون والترابط بين البلدين

بالتزامن مع استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية ، اليوم الثلاثاء ، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الذي يزور مصر لمدة يومين.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المحادثات بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرميني تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والأرميني، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك.

كما تم استعراض التعاون الثنائي وآفاق التوسع في مختلف المجالات بما يتماشى مع طموحات الشعبين الصديقين.

العلاقات المصرية الأرمينية تاريخ ملىء بالانجازات

بعد استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي، كانت مصر من بين أولى الدول التي اعترفت باستقلالها في عام 1992.

وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام نفسه، وتم افتتاح السفارة المصرية في يريفان في مايو 1993، بينما تم افتتاح السفارة الأرمينية في القاهرة في مارس 1992.

حيث تتميز العلاقات السياسية بين البلدين بالتقدير الذي تظهره أرمينيا لموقف مصر المحايد في نزاع ناجورنوكراباخ، وكذلك لاستضافة مصر للأرمن الفارين من المذابح التي تعرضوا لها ودمجهم في المجتمع المصري.

وقد شهدت العلاقات المصرية الأرمينية دفعة قوية بعد زيارة الرئيس الأرميني السابق روبيرت كوتشاريان للقاهرة في أبريل 2007، حيث التقى بالرئيس ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، وتم التوقيع خلال الزيارة على تسع اتفاقات تغطي مجالات التعاون المتعددة.

وتزايدت زيارات كبار المسؤولين الأرمن إلى مصر في بداية عام 2010، حيث قام رئيس البرلمان الأرميني بزيارة إلى مصر في يناير 2010، وزار وزير الاقتصاد الأرميني مصر في مايو ويونيو من نفس العام، وقامت وزيرة شؤون الشتات الأرمينية بزيارة خاصة إلى مصر في يونيو.

كما يلعب الصندوق المصري للتعاون الفني دورًا هامًا في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تشعر أرمينيا بالامتنان لما يقدمه الصندوق من مساعدات في شكل دورات تدريبية ومساعدات مالية وفنية، وترى في ذلك دليلًا على الصداقة بين البلدين. تؤثر هذه المساعدات بشكل إيجابي على مواقف أرمينيا المؤيدة لمصر في المحافل الدولية.

وتعتبر أرمينيا ثاني أكبر الدول التي استفادت من الدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق، حيث تم تدريب 1669 شخصًا من الكوادر الأرمينية في عدة تخصصات حتى نهاية عام 2008.

وتم توقيع اتفاقيتين بين مصر وأرمينيا في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات في عام 1996 وتجنب الازدواج الضريبي في عام 2005، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التنفيذ الموقعة بين الجهات المصرية ونظيرتها الأرمينية في مختلف المجالات مثل التعليم والثقافة والإذاعة والتليفزيون والتجارة والمعارض وعلوم الأرض.

ووقعت مصر وجورجيا على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في 11 مايو 1992.

وتمثل جورجيا في مصر من خلال سفارتها التي تشرف أيضًا على العلاقات مع سوريا ولبنان كتمثيل غير مقيم.

يقدر مسؤولو جورجيا مصر كأول دولة عربية وأفريقية اعترفت بوحدة جورجيا وأقامت علاقات دبلوماسية معها.

وقد تميزت العلاقات الثنائية بين مصر وجورجيا بسلسلة من الزيارات المهمة التي شهدتها البلدين:

- زيارة أحمد أبو الغيط إلى جورجيا في مايو 2010:

قام وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، بزيارة إلى جورجيا في 25 مايو 2010. خلال الزيارة، التقى أبو الغيط بالرئيس ميخائيل ساكشفيلي ورئيس البرلمان ووزير الخارجية الجورجي، تميزت الزيارة بتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وهدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات السياسية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

- زيارة نيكا جيلاوري إلى مصر في يناير 2010:

قام رئيس الوزراء الجورجي، نيكا جيلاوري، بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2010، فخلال الزيارة، تم عقد فعاليات الدورة الثانية للجنة المصرية الجورجية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي.

- زيارة جريجول فاشادزه وزير خارجية جورجيا إلى مصر في أبريل 2009:

قام وزير الخارجية الجورجي، جريجول فاشادزه، بزيارة إلى القاهرة في أبريل 2009. خلال الزيارة، التقى بعدد من كبار المسؤولين المصريين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والتجارة والصناعة والبترول والسياحة.

- الزيارات الدورية للسفير وحيد الدين جلال:

يقوم السفير وحيد الدين جلال بزيارات دورية إلى تبليسي لبحث تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.