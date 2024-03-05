أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء أرمينيا ويؤكد على صلابة العلاقات التاريخية بين الدولتين

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة السيد نيكوا باشانيان رئيس الوزراء الأرميني، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، واكد ابوالغيط على صلابة العلاقات التاريخية بين ارمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز، كما أعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكداً على ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأرميني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، حيث قدم شرحاً للمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام، فضلاً عن مبادئ اتفاق السلام المنتظر تنفيذه بين الطرفين.

واضاف المتحدث الرسمي، أكد السيد باشينيان على حرصه بتطوير علاقات بلاده بالدول العربية، وتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية.