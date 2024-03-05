الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الخارجية الفلسطيني: غزة تضم 80% من الشعب الأكثر جوعًا بالعالم

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن إسرائيل تواصل سياسة تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة حرب والتي أودت بحياة ما يقرب من 20 طفلًا جوعًا في الأيام الماضية، غزة تضم 80% من الشعب الأكثر جوعًا بالعالم.


وأكد “المالكي”، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر بمنطقة التعاون الإسلامي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه لا بديل للوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، مشددًا على أن سكان غزة يتعرضون لأبشع المجازر. 

وشدد على أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني معظمه من الاطفال وأخفت الآلاف قسرًا ودمرت 85% من أبنية قطاع غزة، مؤكدًا أن مصالح الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي معرضة للخطر.

ونوه بأنه لا يوجد مخالفة في القانون الدولي لم ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الوضع في القدس وباقي الضفة الغربية لا يقل سوء عن قطاع غزة، أطلق السلطات الإسرائيلية العنان لحملة من الإرهاب المنظم في مدن الضفة الغربية والدمار والموت مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات وتسببت في دمار لا يوصف للاقتصاد والبنية التحتية، كما أن هناك حملات خطف واعتقال واسعة النطاق.

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