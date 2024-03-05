الورش التدريبية بمسرح الجنوب تختتم فعالياتها بمفاجأة لأبناء الصعيد

المصور حسن عمار:نساعد شباب الجنوب على توثيق عروضهم المسرحية

اختتمت اليوم الورش التدريبية المقامة على ضمن فعاليات مهرجان "مسرح الجنوب" فى مجالات الفنون المختلفة .

ونجحت الورش على مدار ٥ايام فى تعليم ٧٠شاب من أبناء الصعيد .

ووعدت إدارة المهرجان أن تزيد اعداد المتدربين فى الدورات القادمة لتسمح لعدد كبير من أبناء الصعيد فى تعلم فنون المسرح.

وقال الناقد /هيثم الهواري رئيس المهرجان: أن الورش التدريبية هذا العام حققت نجاحا كبيرا وتم زيادة عدد الورش إلى ١٠ورش مختلفه لزيادة عدد المتدربين والاستفادة القصوى فى كافة المجالات .

وضمن الورش التى تم استحداثها هذا العام هى ورشة التصوير وقال الهوارى، أنه أضاف ورشة التصوير المسرحي لأهمية هذه المهنة و لمساعدة شباب الجنوب على تصوير عروضهم المسرحية لتسويقها و توثيقها بشكل احترافي .

وأعرب "حسن عمار" المصور الصحفي عن سعادته بمشاركته بالمهرجان خاصة أنه يخدم شباب الجنوب ،

الذي يحتاج الدعم ونحاول توفير كافة الجهود لهؤلاء الشباب الشغوف والمتلهِف على الفرص الحقيقية .

وأضاف عمار أنه أعد منهجاً يعتمد على أساسيات ومبادئ التصوير وكيفية التقاط صورة صحيحة هندسياً ،

بالإضافة للتعرف على أنواع الكاميرات ومميزاتها .

وأكد "عمار" على إمكانية استخدام الهواتف المحمولة لصناعة صورة احترافية بعد معرفة ضبط كاميرا الهواتف وأنَّه استخدم الهاتف في التدريبات لعدم توافر كاميرات احترافية مع جميع المتدربين .

وقال عمار: أنه تفاجئ بعدد المتقدمين للورشة ومن استجابة المتدربين وسرعة التعلم والمهارة التي اكتسبوها في هذه الفترة الوجيزة..

قال بولا أشرف طالب بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي " أحد المتدربين" من محافظة قنا، أن الورشة أضافت له الكثير وتعلم الكثير عن كيفية التقاط صورة جميلة وكيف تختلف اللقطة باختلاف المصور وفهمه لتكوين الصورة الجيدة ،ونحتاج للمزيد من الوقت وللمزيد من الورش ، وأضاف أننا نتعلم بطريقة ذاتية من خلال الإنترنت ولكننا لا نجد من يقدم لنا التغذية الراجعة ويبقى التعليم الذاتي تعليم غير تفاعلي .

يوفر " مهرجان الجنوب" ورش عديدة كل دورة وهذا العام يوفر المهرجان ورشة "الديكور "للدكتورة /عايدة علام، وورشة" التمثيل" للمخرج/ أحمد السيد، وورشة "التأليف" باستخدام التراث للكاتب /بكري عبد الحميد، وورشة "العرائس" للفنان/ أحمد أبو طالب، وورشة "الإضاءة" للمهندس /أبو بكر الشريف، وورشة "الدراما والمسرح" للمخرج الأسباني /باتي دومنيك، وورشة "التصوير" للمصور الصحفي /حسن عمار ، وورشة "المكياج" للفنانة الجزائرية/حكيمة جلايلي، وورشة "الموسيقي والغناء" للموسيقار/ محمد مصطفي، ورشة "صناعة العرائس" للفنان أحمد أبو طالب.

ينظم المهرجان مؤسسة" س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني/ هيثم الهواري رئيس إتحاد المسرحيين الأفارقة، بقصرثقافة قنا. وتحت رعاية وزارة الثقافة ، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز "قفط" وجراند هوتيل ومدينة دريمز، مؤسسة رديك مصر للتنمية، دار حابى للنشر ، جمعية أنا المصري بقنا.