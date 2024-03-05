موعد ومكان عزاء الفنان جميل برسوم

تستقبل أسرة الفنان جميل برسوم، العزاء بكنيسة السيدة العذراء المرعشلي بالزمالك، وذلك غدا الأربعاء 6 مارس، من الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساءً.

وكان شارك فى عزاء جميل برسوم أمس الاثنين الفنان عبد العزيز مخيون وعدد من أفراد أسرته، وذلك فى كنيسة مارجرجس بمدينة دمنهور بالبحيرة.

قصة تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، والمتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

أبطال تحت الوصاية

يذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرًا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من مكون من 15 حلقة ومن بطولة كل من: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.