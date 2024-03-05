تشكيل الأهلي المتوقع في قمة نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض لحساب نهائي بطولة كأس مصر.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه بالأمس، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية صباح غد الأربعاء، للمشاركة في المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل بمدينة الرياض.

ويقوم الدماطي بالتنسيق والمتابعة مع خالد بيبو مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي اللقاء بشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. الدفاع : محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا.

صانعي اللعب: حسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.