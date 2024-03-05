الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"صرف القاهرة" يوقع عقد بقيمة 3.5 مليار لمحطة معالجة الروبيكي

أثناء توقيع العقد
أثناء توقيع العقد

أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، توقيع عقد مشروع رافع محطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يعد واحداً من المشروعات القومية الهامة الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من 8الآف م ٣/ يوم إلى 24 ألف م٣ / يوم، حيث تبلغ تكلفة المشروع ٢.٨٤٠ مليار جنيهاً، وتصل مدة تنفيذه ٢٤ شهراً من خلال شركة الخرافي ناشيونال، وبتعاون مصري- إيطالي في إعداد التصميمات المناسبة للمشروع .


وقال  رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن المشروع يتضمن محطة رفع وخط طرد لنقل المياه إلى مسافة تبلغ ٣٢ كم طولي، وصولاً إلى مصرف البلبيسي، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب، وتمويل من هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بعمل التصميمات والدراسات وطرح المشروع والإشراف على التنفيذ والتشغيل.

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