ضمن الموجة ٢٢..حملة إزالات مكبرة بقرية الأشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة بالاشتراك مع السيد اللواء يوسف عبدالمقصود ، من تنفيذ ٣ حالات إزالة تعدى على أملاك دولة ولاية السكة الحديد بمساحة ٤٠٣ متر عبارة عن مبانى .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.