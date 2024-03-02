تونس والجزائر تقدمان عروضًا للأطفال بمهرجان مسرح الجنوب

قدمت دولة تونس والجزائر، اليوم السبت، عروضًا فنية، لأطفال قنا، ضمن مهرجان مسرح الجنوب فى دورته الثامنة، المستمرة إلى 6 مارس الحالي.

وتفاعل الأطفال مع عرض الأراجوز التونسى، والذى قدمه الفنان نوار الدويوى، وأيضا عرض مسرح الشارع، الذى قدمه الفنان الجزائرى مهدى قاصد بعنوان"فرحتنا فى قنا".

وتنظم المهرجان مؤسسة س للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، برعاية وزارتي الثقافة، و الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير.

و مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى مركز قفط، وجراند هوتيل، ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية انا المصرى بقنا.

ويشارك فى المهرجان، عدد كبير من النجوم المصريين والعرب المشاركين فى المهرجان حضروا إلى المستشفى وشاركوا فى العروض، ومنهم الفنانين عزه لبيب وهانى كمال والمخرج أحمد السيد وخبيرة الماكياج حكيمة الجلايلى ، ود.عايدة علام استاذ السينوغرافيا ، وغيرهم.

ويتضمن المهرجان، عروض العرائس والأراجوز وأتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة، والألعاب الذهنية التى تستهدف الارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية.

11 دولة تُشارك بالمهرجان:

يُشارك في المهرجان، 13 عرضًا بالمسابقة الرسمية يمثلون 11 دولة عربية وأوربية، من دول.. مصر، العراق، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، سلطنة عمان، وإسبانيا، ويضم برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، 4 مسرحيات من مصر، تونس، رومانيا، والهند.

وبدأت أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوبوعرضت إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح، أوبريت غنائي استعراضي للمخرج محمد مصطفى، بمشاركة فرقة قنا للفنون الفنية والاستعراضية، بقيادة أحمد فؤاد.

وعرضًا عراقيًا بعنوان «طقوس الحطب» من إخراج دكتور نشأت مبارك، والذي تم اختياره كعرض افتتاح ضمن احتفاء الدورة الثامنة من المهرجان بالمسرح العراقي.

وقدم فنانو المهرجان، اليوم السبت، عروضًا فنية ومسرحية للأطفال نزلاء مستشفي أورام قنا، كما وزعت مؤسسة مصر الخير هدايا .