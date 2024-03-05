محافظ القليوبية يقوم بجولة على الطريق الزراعي ببنها لمعاينة اراضى الازالات لاستعادتها زراعتها

في إطار جهود محافظة القليوبية ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، فقد أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية على طريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها لمعاينة الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو إشغالها في غير النشاط الزراعي، حيث تم حصر تلك الأراضي وجاري التجهيز لحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالتها فورا واستعادة زراعتها مرة أخرى .

وخلال الجولة أكد المحافظ أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإلزامهم برفع الرتش الموجود بها على نفقتهم، وإلزامهم بزراعتها مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية، مشددا أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق .

وفي هذا السياق وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بالمتابعة الميدانيه وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع أي تعديات جديدة .

وخلال جولته شهد محافظ القليوبية، أعمال إزالة 5 طوابق من برج مخالف بمدينة طوخ بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وتبلغ مساحة البرج 640 مترًا مربعًا، وكان قد تم بناء 5 طوابق بدون ترخيص، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

وأكد المحافظ على حرصه على استمرار هذه الحملات حتى يتم إزالة جميع المخالفات، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون على أي شخص، مهما كان، موجها الشكر لقوات الشرطة والجهات المعنية على تعاونهم في إنجاح هذه الحملة.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إزالة مخالفات بمدينة طوخ، حيث سبق وأن قامت المحافظة بإزالة العديد من المخالفات في مناطق مختلفة من المدينة من بينها برج مكون من 14 طابق على الطريق الزراعي .

ومن الجدير بالذكر أنه اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 تم إزالة 3000 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 140 فدان و12 قيراط و14 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84182م٢ وتم تحرير 1315 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين

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