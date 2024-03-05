الفانوس الدمياطي ينافس الصيني بالاسواق

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويعتبر فانوس رمضان وتعليق الزينة بالمنزل والشوارع هى عادة متأصلة لدى الشعب المصرى تعبيرا عن فرحتهم بحلول شهر الصيام .

اشتهرت مدينة دمياط بصناعة فانوس رمضان من الخشب ، حيث برع أبناء دمياط فى صناعة أشكال وألوان متعددة من الفانوس المصنوع من الخشب صناعة يدوية، وأدخلت عليه أغانى وأضواء لإعلان تفوقهم على الصناعة الصينى.

بوابة الوفد تجولت في أسواق دمياط لبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان الكريم و في البداية قال محمد القشاوي ، أحد أصحاب المحال التجارية فى شهر رمضان، يقبل أبناء دمياط على شراء الفانوس بجميع أشكاله وأحجامة لإدخال الفرحة على أهل بيته وأبنائه، ومن هنا جاءت فكرة صناعة فانوس الخشب الهاند ميد بمختلف الأحجام، كما تم صناعة مدفع رمضان الشهير من الخشب، وتتراوح أسعار الفانوس من 20 إلى 100 جنيها حسب الحجم والخامات، ويبلغ سعر المدفع الخشب 200 جنيها.

وأضاف القشاوي ، صناعة الفانوس والمدفع من الخشب يحظى بإقبال كبير فى الأسواق بدمياط فى مواجهة الفانوس الصينى، لكونه منتج قيم ويعيش لفترات طويلة وسعره مناسب لجميع الفئات، وأن الإقبال يتزايد على شراء الفانوس مع قرب أول أيام رمضان.

مشير إلى أن الفانوس الخشب يغزو السوق حاليا، وانتقل إلى محافظات أخرى، كما تم صناعة علبة لحفظ المصحف الشريف من الخشب وهى صناعات لاتوجد إلا فى دمياط ارتباطا بصناعة الأخشاب والأثاث.

يضيف احمد الغضبان، صاحب محل لبيع مستلزمات زينة رمضان، الإقبال على شراء الزينة فى شهر رمضان كبير وهى أذواق تختلف من شخص لآخر، ونحاول دائما أن نلبى رغبات الجميع، حيث تم توفير الزينة المعتادة من الفراشة مفرش رمضان وتعليقات الخيامية ولكن الجديد هو تاكواة رمضان، وهى عبارة عن مخدة صغيرة مصنوعة من الفايبر وعليها صور مختلفة ترتبط بالشهر الكريم، وشخصيات معروفة مرتبطة في الأذهان بشهر رمضان مثل بوجى وطم طم والمفتش كرومبو، وشخصية بكار والهلال والنجوم، وأن هذه الأسعار متنوعة تبدأ من 30 جنيها وتوجد مفارش تعليقات بسعر 25 جنيها، كما يوجد فانوس عبارة عن شاسية حديد مغلف بالخيامية بسعر 60 جنيها، بخلاف أسعار الفوانيس المصنوعة من الخرز والتى تبدأ من 10 جنيهات وهى أيضا صناعة يدوية واضاف محمد الصواف نجار موبليا

تقوم الورش بتصنيع فوانيس من الخشب الأبلاكاش حيث ، فكر مجموعة من الشباب يعملون فى مهنة صناعة الموبليا بدمياط، فى صناعة الفانوس الدمياطى ، خاصة شارع عبد الرحمن الشارع الشهير بصناعة كافة أنواع وقطع الأثاث الدمياطى المعروفة، تجد مجموعة من الشباب العملى لا تتراوح واشار تامر سعد صاحب ورشه لتصنيع الموبليا وأحد مصنعى الفوانيس الخشبية ، تبدأ اسعار الفانوس الخشبي من 15 جنيه لـ 150 جنيها كل حسب حجمه.

مشيرا الى ان المواد الخام هي عبارة عن بقايا ألواح الأبلاكاش الناتجة عن صناعة الاثاث من اجل إنتاج كميات قليلة من الفوانوس كخطوة أولى لإستطلاع السوق وكانت المفاجأة هى الإقبال الغير مسبوق على شراء الفانوس الخشبى و بدأت عملية تصنيع الفانوس تستقل بذاتها حيث بدأت بعض الورش تشترى ألواح الابلكاش وتستخدم كل المعدات الحديثة فى تطوير الفانوس بإستخدام ماكينات الأركت والليزر لإنتاج كميات كبيرة للغاية من الفوانيس متطابقة الأشكال والأحجام وتطعيمها بالزجاج الشفاف وكتابة اسم صاحب الفانوس عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

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