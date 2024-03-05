إزالة ١١ حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة فى دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة المستشار عبد اللاه الخبير وقوات الشرطة، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري أسفرت الحملة عن إزالة عدد 11 حالات تعدي على أملاك الري.

تأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

من جانبه أكد عبد اللاه الخبير رئيس مركز دشنا، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس. ومصادرة مواد وأدوات البناء.

مضيفاً ان ذلك يأتى في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.