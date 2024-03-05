عمرو دياب وأنغام.. القائمة الأولية لنجوم إعلانات رمضان 2024

تعتبر المواد الإعلانية في رمضان هي مساحة فنية عملاقة بجانب الوجبة الدرامية، والتي لاترتكز على إخبار المستهلك بالمنتج فحسب، بل أصبحت مادة مهمة ومؤثرة ومنتظرة لدى المشاهد، وتأخذ حيزًا ضخمًا من انتباه المتابع لها بالتزامن مع وقت عرضها بين المسلسلات أو المواد الفنية المختلفة المعروضة .

عمرو دياب وأنغام ومحمد رمضان يشاركون في إعلانات رمضان 2024

يشارك في إعلانات رمضان سنويًا وبشكل منتظم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام بمواد إعلانية مختلفة بين الأغاني والاستعراضات، وهو عامل هام يزيد من عنصر الرواج الضخم للإعلان.

وتتكون القائمة الأولية من نجوم الدعاية الرمضانية الهضبة عمرو دياب لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى، والفنان محمد رمضان مع الفنانة أنغام للمرة الأولى اللذان ظهرا في كواليس التصوير داخل منطقة المعز بالقاهرة.

كواليس إعلان عمرو دياب في رمضان 2024

أنغام ومحمد رمضان من تصوير إعلان رمضان 2024

أنغام في إعلانات رمضان 2023 “أغنية شبر ونص”

شاركت أنغام في موسم الإعلانات الرمضانية 2023، من خلال أغنية “شبر ونص” التي قُدمت لصالح أحد مستشفيات القلب للأطفال، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبير، وقدمتها أنغام في عدد من حفلاتها الغنائية.

سجلت الأغنية أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب من كلمات فلبينو، ألحان محمود العسيلي، وتقول كلماتها ”وازاي بس یا شبر ونص تطلع اجمد مني تعوج راسك تضحك بس أضحك لو ایھ معكنني وازاي بس یا شبر ونص نستني ھمومي فثانيه بعید حسباتي وبرجع ابص بصه في وشك بالدنیا ابو قلب ابیض ببرائته یلعب فقلوبنا براحته ازاي یتعب دا سلامته نتِعب نفسنا على راحته ابو قلب ابیض یا جماله یعمل في الناس ما بداله لو یوم قلبه ھایتوجع نتوجع احنا بداله وازاي بیقولو علیك عیل یا بطل شایل أحمال لو قلبك الأبیض ده استحمل یبقى احنا اللي طلعنا عیال ".

عمرو دياب في إعلانات رمضان 2023 “أغنية شكرا من هنا لبكرة”

وكان عمرو دياب قد قدم أغنية “شكرا من هنا لبكرة” لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، ونجحت الأغنية بقوة، وأصبح لها تواجد أساسي في حفلات عمرو دياب مع جمهوره.

أغنية من هنا لبكرة من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان عزيز الشافعي، وتقول كلماتها "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك ووسط زحمة حياته يجيلك بيوصل في ثانية يسبق بخطوة

يحميك بقوة ملكش الا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح

يساعدك بفكرة معاك خطوة خطوة دا ما سبكش مرة امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الاساس".