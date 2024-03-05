مصرع ربة منزل داخل ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع ربة منزل غرقا في ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع إيمان أ. ع، 25 عاما، بعد غرقها في الترعة بقرية الرئيسية، وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفية، رأت رضيعها البالغ من العمر عام ونصف سقط في الترعة، فأنقذته من الموت، وغرقت بعدها لتلقى مصرعها فى الحال .

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتم استخراج الجثة وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.