السعودية واليونسكو تبحثان سبل دعم قطاع التعليم

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الثلاثاء بالرياض، مع المدير العام لمركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وسبل دعم قطاع التعليم في الدول ذات الاحتياج.



مركز الملك سلمان للإغاثة

وأشاد الدكتور المديرس بالجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم بمختلف أشكال الدعم الإغاثي منوها بالسمعة الدولية الطيبة للمركز، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

أسهمت المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بصورة فعّالة، في تقديم يد العون وتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا، عبر إنشاء عدة مشاريع؛ منها مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضرّرة من الزلزال؛ لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة؛ من خلال توفير وسائل التدفئة التي تقي أجسادَهم ومن يعولونهم من برد الشتاء القارس، والتمتُّع بفصل الشتاء بكل راحة ودفء.

ووزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة بالمرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة 5/ 10/ 2023 - 5/ 2/ 2024م؛ "33.830" قسيمة للكسوة الشتوية ببلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب، ومناطق دركوش وحارم وسلقين في محافظة إدلب، استفاد من توزيع قسائم المساعدات الشتوية "38.476" فردًا، ومن قسائم المساعدات الشتوية التكميلية "6.175" فردًا.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم مختلف أشكال العون الإنساني للفئات المتضررة من الزلزال في سوريا، وتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436 هـ بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم. نفذ المركز عدداً من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم. واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.