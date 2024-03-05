إحالة أوراق عامل متهم بالقتل فى سوهاج إلى المفتى (تفاصيل)

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق المتهم " ا.ر.ا" إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 7 مايو للنطق بالحكم، وذلك بتهمة قتل المجنى عليه "م.س" بدائرة مركز ساقلته.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

كشفت التحريات وقتها أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قام المتهم بالتوجه إلى المجنى عليه بأحد الأراضي الزراعية بقرية العوامية وقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلي وأيضا بمطواة، ما أسفر عن مقتله في الحال متأثرا بإصابته.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.