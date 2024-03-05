الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قطر تبحث مع كلا من روسيا وإيطاليا وأذربيجان سبل تعزيز علاقات التعاون

قطر
قطر

بحثت قطر، اليوم الثلاثاء، مع كل من روسيا وإيطاليا وأذربيجان، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

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أمير قطر ورئيس الكونغوالديمقراطية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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أمير قطر وملك البحرين يبحثان هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية بالقائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، ورئيس الأركان الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، و نائب وزير الدفاع في أذربيجان عاقل قربانوف، كلا على حدة، على هامش أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024، في نسخته الثامنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى أيضا - خلال اللقاء - بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية بنجلاديش محمد حسن محمود، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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