طبيب فالنسيا يصدم دياخابي: "قد لا يلعب كرة قدم مجددًا"

شهدت الساعات القليلة الماضية توجيه الطبيب الإسباني خوان خوسيه لوبيز مارتينيز، صدمة كبيرة لعشاق ناديه، بعدما أكد أن اللاعب الغيني مختار دياخابي قد لا يلعب مرة أخرى.



وكشف صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن دياخابي من المحتمل عدم لعبه كرة القدم مرة أخرى، بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتحدث مارتينيز عن إصابة دياخابي، حيث قال: "للآسف، بالتأكيد تعد إصابته خطيرة للغاية، لذلك قد يكون هناك خطرًا كبيرًا على لاعب فالنسيا من عدم قدرته على لعب كرة القدم مرة أخرى، إنها إصابة صعبة".

وتابع: "في العادة تؤدي الإصابات هذه إلى تلف الغضروف، وهو هيكل لا يتجدد، مما يجعل الأمر صعبًا وفي أسوأ الأحوال لن يتمكن من ممارسة القدم مرة أخرى".

وكان مارتينيز، الطبيب الخاص للاعب كرة التنس كارلوس ألكاراز، حيث ساعده في العودة للملاعب بشكل أسرع والتغلب على الإصابات.

الجدير بالذكر أن دياخابي صاحب ال 27 عامًا، انتقل لصفوف فالنسيا في صيف 2018، قادمًا من صفوف ليون السويسري بعقد يمتد حتى 2027.