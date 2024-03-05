واصفا شعبها بصفاء القلب "أبو الغيط" يناشد السودان بوقف الحرب

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأشقاء السودانيين إلى وقف الحرب وعدم ادخار أي جهد يقرب من خيارات السلام والحوار وإيثار الوطن ، مدعما اتخاذ أي خطوة جادة تسكت المدافع وتضمد الجروح وتعيد الأمل في المستقبل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال أبو الغيط: أن شهر رمضان المعظم يحل بعد أيام قليلة ولازالت الدماء السودانية الغالية تراق وجرح الوطن ينزف بسبب الحرب الدائرة في ربوع البلاد على مدار عام كامل تقريبًا، مهددة أحلام ملايين السودانيين وآمالهم المشروعة في حياة آمنة ومستقرة في وطن يسعهم.

وأوضح أبو الغيط ان الحرب شردت ملايين السودانيين من منازلهم وقراهم، وضربت العاصمة القومية للبلاد، وعرضت أسر وقرى بأكملها إلى جرائم يندى لها الجبين، وبذرت الخوف والرعب في قلوب الأبرياء بعد أن فقدوا أحبتهم وممتلكاتهم، ونشرت خطابات الكراهية والثأر والانتقام فيما بين أبناء الوطن الواحد.

وناشد جميع السودانيين بالتسامح لنهضة بلادهم ، قائلا: " أن صفة التسامح وصفاء القلب من صفات الشعب السوداني المشهورة التي عرفوا بها وسط جيرانهم، وأن المساهمات القيمة للأجيال السابقة في الدفاع عن أمتهم وقارتهم وبناء نهضتها لم تمح من الذاكرة، وأن لهم أن يستذكروا هذه الصفات وهذه الجهود في هذه اللحظات المصيرية التي تمر بها بلادهم ومؤسساتهم القومية".

وأكد الأمين العام ان يد جامعة الدول العربية ممدودة لكل مسعى يرنو نحو استعادة السلام والاستقرار والأمل في السودان ولصالح السودانيين، داعيا الأشقاء السودانيين إلى حقن دمائهم تعظيماً لحرمة الشهر ، وحرمة الوطن ، وحرمة أعراضهم ودمائهم.