أبو الغيط يلقى نداء لحقن دماء الشعب السودانى تعظيما لحرمة شهر رمضان



قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نداء لحقن دماء الشعب السوداني، مع اقتراب شهر رمضان المعظم، داعيا السودانيين إلى عدم ادخار أى جهد في البحث عن كل ما يقرب من خيارات السلام والحوار، وإيثار الوطن واتخاذ كل خطوة جادة تسكت المدافع، وتضمد الجروح وتعيد الأمل فى المستقبل.

وأضاف الأمين العام أن هذه الحرب الضروس شردت ملايين السودانيين من منازلهم وقراهم وضربت العاصمة القومية للبلاد وعرضت أسر وقرى بأكملها إلى جرائم يندى لها الجبين، وبذرت الخوف والرعب فى قلوب الأبرياء، بعد أن فقدوا أحبتهم وممتلكاتهم، ونشرت خطابات الكراهية والانتقام والثأر بين أبناء الوطن الواحد.

وذكر أبو الغيط، أن التسامح وصفاء القلب من الصفات المعروفة عن السودانيين بين جيرانهم، موضحا أن المساهمات القيمة للأجيال السابقة في الدفاع عن أمتهم وقارتهم وبناء نهضتها لم تمحى من الذاكرة، حيث آن الآوان أن يستذكروا هذه الصفات والجهود في اللحظات المصيرية التي تمر بها بلادهم ومؤسساتهم القومية.

ودعا السودانيين إلى حقن الدماء تعظيما لحرمة شهر رمضان وحرمة الوطن وحرمة أعراضهم ودمائهم، موضحا أن يد الجامعة العربية ستظل ممدودة نحو استعادة السلام والأمن والاستقرار والأمل في السودان ولصالح السودانيين.