أنهى حياة زوجته ..إحالة كهربائي للمفتي بالقليوبية

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، أوراق قضية اتهام كهربائي بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية للمفتى، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل 2024 للنطق بالحكم.

قتل زوجته ..إحالة كهربائي للمفتي بالقليوبية



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ش ف"، 40 سنة، مقيم بقرية كمان دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل عمداً زوجته مع سبق الإصرار.



سقوط لصوص سرقة أعمده إنارة في قبضة الامن بالخانكة



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة من الطرق مكون من عاطلين، بدائرة مركز الخانكة، وبيعها لتجار الخردة، وجرى ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

​​​​​​وكانت البداية تعدد البلاغات أمام اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين، بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الإنارة ليلا من على أحد الطرق في الخانكة ليلا.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئي النية مالكي مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن 6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء وتولت النيابة التحقيق

