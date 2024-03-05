رئيس جامعة أسيوط يفتتح عدداً من الوحدات والمراكز العلمية بكلية التربية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بكلية التربية، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة؛ لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين.



حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن عمليات التطوير والتحديث التى تشهدها كلية التربية، تهدف إلى الإرتقاء بخدماتها التعليمية والبحثية، وتمثل نقلة نوعية فى تعظيم قدراتها الأكاديمية والخدمية، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الجودة فى خدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية بالكلية؛ والجامعة، مضيفاً أن التطورات التي تشهدها كلية التربية تتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع التعليمي في مصر، حيث يقع على عاتقها إعداد معلم المستقبل، وفقاً لأحدث نظريات التعليم والتدريب، والتطور العلمى والتكنولوجي السريع الذى يشهده العصر الحالي.

وتضمنت الافتتاحات، مركز "الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي للنشر العلمي والتميز البحثي"، بكلية التربية، والذى يهدف إلى؛ تنمية المهارات البحثية؛ لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، بكلية التربية، وإدارة ودعم النشر العلمي، فى المجالات؛ التربوية، والنفسية، والإنسانية المرتبطة بالمجلات العلمية للكلية بما يحقق التميز العلمي، ورفع معامل التأثير لها.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المركز يشرف على إصدار المجلات العلمية لكلية التربية وهى؛ المجلة العلمية لكلية التربية، المجلة التربوية لتعليم الكبار، مجلة دراسات فى الإرشاد النفسي والتربوي، كما يقوم المركز بالإشراف على إعداد وتجهيز البحوث العلمية التى يتم نشرها دولياً.

وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، "معمل التحول الرقمي" بكلية التربية، والذى يضم (٢٥) جهاز كمبيوتر مزود بخدمات الانترنت، والذى تم تجهيزه وإعداده؛ للتدريب على أساسيات التحول الرقمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك إجراء الاختبارات الخاصة بهذه الدورات.

كما تم افتتاح "وحدة التدريب والتنمية المهنية" بالكلية، والتى تقدم عدداً من الخدمات التدريبية؛ لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية ولمؤسسات المجتمع المحلى، وذلك فى مجالات؛ التنمية البشرية، الذكاء الإصطناعي، التطور التكنولوجى، وذلك للقيام بمتطلباتهم المهنية والوظيفية، وتنمية ورفع مهاراتهم المختلفة.

كما تضمنت الافتتاحات، "المكتبة الرقمية" بكلية التربية، والمزودة بأجهزة حاسب آلى متطورة، والتى تقدم خدمة البحث الإلكتروني فى قاعدة الرسائل الجامعية الخاصة بالمكتبة، وكذلك خدمة البحث الإلكترونى على بنك المعرفة، وذلك؛ لخدمة اعضاء هيئة التدريس، والباحثين من داخل وخارج الجامعة، وتسهيل مهمتهم فى الحصول على المعلومات البحثية فى كافة المجالات التربوية.



وتم افتتاح "مكتبة الطالب"؛ بعد إعادة تأهيلها، وتطويرها، والتى تضم ٢٩ ألف كتاب متخصص فى العلوم التربوية المختلفة، إضافة إلى قاعدة بيانات خاصة بالكلية، والمزودة بالمقاعد الحديثة، والإضاءات الجيدة، والتهوية المناسبة، كما تم افتتاح مكتبة الدراسات العليا والتى شهدت سلسلة من أعمال التطوير والتهيئة، والتى تضم (٢٣٥٥) رسالة علمية(ماجستير/ دكتوراه) والتى تقدم خدمة البحث فى قواعد بيانات مقالات الدوريات والرسائل الجامعية الخاصة بالمكتبة إلكترونياً، وكذلك خدمة البحث فى قواعد البيانات الخاصة ببرنامج اتحاد مكتبات الجامعات المصرية.

جاءت أعمال التحديث والتطوير بكلية التربية تحت إشراف وكلاء كلية التربية وهم؛ الدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد رياض وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى الشريف الأستاذ بكلية التربية ومستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الإستراتيجى وإدارة الأزمات.

وفى ختام سلسلة الإفتتاحات والتحديثات التى شملتها كلية التربية، أهدى الدكتور حسن حويل عميد الكلية وأعضاء مجلس الكلية درع الكلية للدكتور أحمد المنشاوي لدعمه المستمر للكلية، مؤكداً أن إدارة الجامعة تقدم كافة أشكال الدعم للكلية لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية، والإرتقاء بمنظومة البحث العلمي.