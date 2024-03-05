ختام مهرجان اليوم السينمائي الأول للأفلام القصيرة والأنيمشن بجامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورعرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حفل ختام مهرجان بيوم السينمائي الأول للأفلام القصيرة والانيميشن والرحلة الثانية للاستكشاف والمغامرة للجوالين علي مستوي الجامعات المصرية والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وأعضاء لجنة التحكيم والوفود المشاركة، وذلك اليوم الثلاثاء لقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية .



وأشاد الدكتور محمد فاروق الخبيري، بالافلام المشاركة بالمهرجان حيث تميزت بجودة الإنتاج والأفكار التي ناقشتها ،وأوضح أن الفن يهذب النفس الإنسانية ويرتقي بها ، ودعي الشباب للتعلم والارتقاء بأنفسهم من خلال العمل الجاد والاعتماد علي أنفسهم والتحلي بروح المغامرة والتوجهات الإيجابية والإبداع والأخذ بسبل النجاح.

مشروعات خاصة

وشدد على ضرورة التخلي عن الأفكار التقليدية في الحصول على وظيفة ، والسعي نحو إنشاء مشروعات خاصة من خلال تحويل الأفكار إلي واقع ملموس ، مشيدا بدور الأنشطة الطلابية في رفع وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم.

من جانبه أكد الدكتور عرفه صبري أن جامعة الفيوم أصبحت من الجامعات الرائدة في النشاط الطلابي حيث تستضيف الجامعة عددا من النشاطات واللقاءات القمية وتحقق نجاحات كبيرة فيها علي كافة المستويات التنظيمية وفي المسابقات المختلفة.

وأشار إلي أن الشباب هم وقود المجتمع وقادة المستقبل وعليهم أن يبذلوا جهودهم للتعلم والاستعداد الجيد للمستقبل من خلال فتح قنوات للتواصل ومشاركة الأفكار والعمل الجماعي والتعلم المستمر وتنمية الذات.

واعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج مسابقتي افلام الانيميشن والافلام التسجيلية والقصيرة حيث فازت جامعة الفيوم بالمركز الأول في مسابقة الأفلام التسجيلية عن فيلم بعنوان "رمضان " وفازت جامعة عين شمس بالمركز الثاني عن فيلم بعنوان "تاجر الحروف" وحققت جامعة القاهرة المركز الثالث عن فيلم بعنوان "المنحل" فيما فازت جامعة بنها بجائزة أفضل مونتاج عن فيلم "زواج القاصرات" وحققت جامعة القاهرة جائزة أفضل تصوير عن فيلم "أبو موسي" .

وفي مسابقة الافلام القصيرة حققت جامعة عين شمس المركز الأول عن فيلم بعنوان "صدي صوت" حققت أيضا المركز الثاني عن فيلم "بوابه العصور" فيما حازت جامعة القاهرة المركز الثالث عن فيلم "نظرة".

وحصلت جامعة قناة السويس علي جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "همسة أخيرة" فيما ذهبت جائزة أفضل مونتاج لجامعة الفيوم عن فيلم "النظرة الثانية".

وفي مسابقة افلام الانيميشن حققت جامعة عين شمس المركز الأول عن فيلم "24 قيراط" وحصلت جامعة بنها علي المركز الثاني عن فيلم "صغيرة ولكن" وذهبت جائزة المركز الثالث لجامعة قناه السويس عن فيلم "التحرش" ، وحصلت جامعة الفيوم علي جائزة أفضل مؤثرات بصرية عن فيلم "نقدر "وحققت جامعة بنها جائزة أفضل شخصية كرتونية عن فيلم "صغيره ولكن "وذهبت جائزة أفضل سيناريو لجامعة عين شمس عن فيلم "ديدو المهمل" وحققت جامعة عين شمس جائزة أفضل رسوم متحركه ثلاثية الأبعاد عن فيلم "24 قيراط" كما حصلت جامعة عين شمس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "ديدو المهمل".

وعلي هامش حفل الختام تم تكريم اعضاء لجنة التحكيم ومديري العموم والإدارة العامة لرعاية الشباب والوفود المشاركه بالمهرجان.

يذكر أن المهرجان أقيم في الفترة من 2 إلي 5 مارس 2024.

















