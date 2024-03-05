تعليم الشرقية تحتفل بـ «يوم الشهيد والمحارب المصري القديم»

شهد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، احتفالية خاصة بيوم الشهيد والمحارب المصري القديم، والذي يصادف ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.

حضر الاحتفالية كل من: العميد أركان حرب محمد جمال نائبا عن المستشار العسكري لمحافظة الشرقية، ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية، ومندوب عن: مديرية الاوقاف الشرقية وأسقف الزقازيق ومنيا القمح، ومديرو الادارات النوعية بالمديرية

وموجهي عموم وموجهي الانشطة بالمديرية، وأسرة الشهيد البطل العميد أركان حرب أحمد الكفراوي، وطلاب اتحاد مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني والقرآن الكريم، وكلمة لوكيل الوزارة، متحدثا عن أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة؛ تاريخ الآباء والأجداد ممكن شاركوا في الحروب العسكرية وحرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ، وبطولات القوات المسلحة، وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

وأشاد وكيل أول الوزارة بإرادة وعزيمة الجندي المصري الذي ضحى بحياته لرفع الرأس، وروى بدمائه رمال سيناء المجيدة حتى تحقق الانتصار العظيم واسترداد الأرض، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لمواجهة الإرهاب الأسود بأرض سيناء، مؤكداً أن الإحتفال بذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يعكس مدى إعتزاز الوطن بأبنائه، ويعبر عن أسمى معاني العطاء والوفاء لمن قدم وسيقدم للوطن الغالي مصر، مطالباً أن تظل روح شهداء الواجب والوطن مصدراً للإلهام والدفع نحو العمل و العطاء لإستكمال مسيرة التنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت الاحتفالية أغنية بعنوان «عيدك عيد» اهداء لشهداء مصر الأبطال، وفقرة شعرية ألقاها الطالب أحمد وليد أبو شنب بإدارة مشتول السوق،

ثم عرض فيديو وثائقي عن الشهيد البطل العميد أركان حرب أحمد الكفراوي، وكلمة للرقيب أول سعد زغلول أحد الجنود المشاركين في حرب أكتوبر 1973.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم أسرة البطل العميد أركان حرب أحمد الكفراوي.