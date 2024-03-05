"النقد الفني" يناقش مستقبل المسرح والدراما في عالم متغير

يواصل المؤتمر العلمي الثالث للبحث العلمي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، فعالياته تحت عنوان" الوعي النقدي وتحولات الإبداع " والتى بدأ من يوم 3مارس حتى يوم 7 مارس، وشهد المؤتمر العديد من الجلسات البحثية، كان أبرزها، ندوة النقاشية بعنوان "مستقبل المسرح والدراما في عالم متغير"، حضرتها الفنانة إلهام شاهين، والدكتور الفنان أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج المسرحي سامح بسيوني، وأدار الندوة أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال الندوة قائلة إن الفن المسرحي في مصر يجب أن يكون راقيا وممتعا ومبهرا، فالمسرح لم يعد كلمة فقط لكن أصبح إبهارا ويجب أن نواكب هذا التطور، لافتة إلى أكاديمية الفنون لديها القدرة على فعل ذلك.

أوضحت أنه ما ينقصنا لتحقيق ذلك إنفاق كبير على المسارح ودراسة المخرجين لكيفية استخدام هذه الإمكانيات، وبُعد المؤلفين بخيالهم في التأليف، لأن الإبهار أصبح مطلوبا في كل شيء وأصبح أهم من المضمون.

وعن التغير في الدراما، أشارت "شاهين" إلى أن الأعمال الدرامية التي نجحت في الأعوام القليلة الماضية الأكشن متداخل فيها بشكل خطير، على عكس الأعمال الدرامية قديما التي كانت قائمة على الكلمة والموقف وكانت ناجحة أيضا، لافتة إلى أن الناس أصبحوا يعتمدون على المنصات الإلكترونية في المشاهدة الآن، كما أنهم يفضلون المسلسلات التي تكون عدد حلقاتها أقل، فأسلوب المشاهدة أصبح مختلفا.

وقال الفنان أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، إنه بوجود فنانين كبار لديهم إصرار على تقديم أعمال محترمة، بفكر وشكل جديد ستحقق مصر أعمالا عظيمة، وسنواكب العصر، لافتا إلى أن المعهد العالي للفنون المسرحية، لديه مجموعة من الأعمال لشباب المعهد تعرض على العديد من المسارح.

في نفس السياق قال المخرج المسرحي سامح بسيوني، إن العناصر المسرحية أصبحت لا تواكب العصر ولكي يحمل المسرح المتعة يجب أن يكون هناك تغيير على مستوى الشكل، ولكي يحمل مضمونا جيدا، يجب أن يحذرنا من كوارث قد نقابلها الفترة المقبلة، وهذا لن يحدث إلا بوجود صلة وثيقة بين أكاديمية الفنون ووزارة البحث العلمي، وعلوم الاجتماع.