هل يغادر فيل فودين مانشيستر سيتي نهاية الموسم الحالي

على الرغم من التألق الكبير لنجم مانشيستر سيتي ومنتخب انجلترا فيل فودين مع فريقه هذا الموسم والذي وضعه كأحد احد اهم نجوم الفريق السماوي الا ان تقارير صحفية انجليزية أكدت ان النجم الشاب ربما يغادر مانشيستر سيتي مع نهاية الموسم الحالي.

وكان فيل فودين قد نجح بشكل كبير في تعويض غياب النجم البلجيكي الكبير كيفين دي بروين منذ بداية الموسم ونجح في تسجيل ١٨ هدف و تمرير عشرة تمريرات حاسمة في ٤٠ مباراة شارك فيها مع الفريق الأول لمانشيستر سيتي الا هذا النجاح ربما يكون السبب في رخيص النجم الأنجليزي عن مانشيستر سيتي .

فقد أكدت صحيفة الجارديان البريطانية ان نادي ريال مدريد الأنجليزي قد وضع نصب عينه ضم النجم الأنجليزي فيل فودين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليكون ثاني النجوم التي سيضمها ريال مدريد بعد النجم الفرنسي كيليان امبابي الذي سينضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر كبيرة إلى أن كشافي نادي ريال مدريد اكدوا على نجومية فيل فودين وانه سيكون احد أبرز النجوم في الكرة الأوربية خلال السنوات القادمة مشيرة إلى أن نجاح تجربة النجم الأنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد شجعت إدارة الميرنجي على اتخاذ خطوة التعاقد مع فيل فودين .

واكدت الصحيفة البريطانية ان التعاقد مع قيل فودين لن يكون سهلا نظرا لامتداد تعاقده مع مانشيستر سيتي حتى ٢٠٢٦ وبالتالي فإن ريال مدريد سيكون امام اختيار واحد وهو سداد ١٠٠ مليون جنية استرليني لو أراد التعاقد مع فيل فودين وهي القيمة التسويقية للاعب مشيرة ال انه رغم تألق فودين مع مانشيستر سيتي الا ان إدارة مانشيستر سيتي دائما ما تلبي طلب اي لاعب للرحيل مثلما حدث مع رحيم سترلينج و مع رياض محرز وغيرهم من الاعبين .