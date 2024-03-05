تموين القاهرة: الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار الخضروات والفاكهة خلال رمضان

أكد ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضروات والفاكهة خلال الشهر المبارك، وإحداث التوازن السعري حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة للسلع الغذائية الاخرى كالأسماك الي جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربعة.

وأضاف مدير المديرية انه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة ٢٠% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الادارات بتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصاً علي توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.

توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وكان قد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توافر السلع الغذائية كافة ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كافة أحياء القاهرة بالاضافة إلى ٧٤ منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.