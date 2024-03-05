أستون فيلا يقر بخسارة ١٢٠ مليون جنية استرليني في ميزانيته السنوية

أعلن نادي استون فيلا الأنجليزي ان ميزانيته السنوية تشهد خسارة قدرها ١٢٠ مليون جنية استرليني لكنه أكد في نفس الوقت انه لم يكسر قواعد اللعب المالي النظيف او القواعد المالية للدوري الأنجليزي الممتاز.

الخسائر المادية التي أعلنها نادي استون فيلا وتقدر بجوالي ١١٩.٦ مليون جنية استرليني جاءت لتضع المزيد من علامات الاستفهام حول خطط النادي المستقبلية وكذلك مشروعات البنية الأساسية التي شرع فيها النادي مؤخرا في ظل ايضا عودة النادي إلى المشاركة الأوربية من جديد بعد غياب طويل.

وقال نادي استون فيلا في بيان رسمي اصدره ظهر الثلاثاء : هذه الأرقام تتم بالتوازي والتواف مع خطط النادي المالية المستقبلية وسنستمر في العمل مع رابطة اندية الدوري الأنجليزي وفقا لقواعدها والقواعد الواضحة للعب المالي النظيف .

وأضاف البيان : ملاك النادي لديهم التزام تام بخطط النادي المستقبلية طويلة المدى وايضا مشروعات البنية الأساسية من خلال الخطة المالية المستدامة للنادي ونتطلع إلى المدى قدما خلال الفترة القادمة لمواصلة تنفيذها .

يذكر ان استون فيلا قد حقق عوائد هذا الموسم ٢١٧ مليون جنية استرليني مقارنة ب ١٧٦ مليون جنية استرليني عوائد عن الموسم الأسبق.

المعروف ان استون فيلا سيلاقي نادي أياكس أمستردام الهولندي يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس المؤتمر الأوربي كما سيلاقي الأحد المقبل توتنهام ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز في واحدة من المحطات الهامة للفيلانز على طريق التأهل في الموسم المقبل إلى ابدوري أبطال أوربا حيث يتواجد استون فيلا حاليا في المركز الرابع وبفارق خمس نقاط عن توتنهام منافسه المباشر صاحب المركز الخامس .