أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يجب على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "تخفيف حدة" المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يمكن لكييف أن توضح أن المرسوم ينطبق فقط على الرئيس الروسي، وليس على الممثلين الآخرين للحكومة الروسية".

وأضاف المنشور: "علينا أن نبدأ بإرسال إشارات الاستعداد للحوار، على سبيل المثال، تغيير خطاب المسؤولين الغربيين وتعيين ممثلين خاصين لدبلوماسية الصراع أو طرح مقترحات لرفع العقوبات".

وكتب خبيرا العلاقات الدولية، صامويل شاراب، وغيريمي شابيرو، في المقال في صحيفة "فورين أفيرز": "لن يكون من السهل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن البديل هو حرب مرهقة لا نهاية لها".

وأعربت روسيا مرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.

وأشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي إشارات واضحة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.