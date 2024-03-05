روسيا تُهدد بطرد الصحفيين الألمان من بلادها في تلك الحالة

هددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بطرد الصحفيين الألمان من بلادها في حال تعدّ السلطات الألمانية على الصحفيين الروس في الأراضي الألمانية.



وقالت زاخاروفا - في تصريح اليوم الثلاثاء - "أؤكد أن أي مضايقة للمراسلين والصحفيين الروس في ألمانيا؛ ستعني طرد الصحفيين الألمان من روسيا".



وأضافت أن الصحفيين الألمان سيغادرون روسيا في حال تعرض المراسلين الروس في ألمانيا لمضايقات من السلطات الألمانية.



وأكدت المتحدثة الروسية أن رفض سفراء الاتحاد الأوروبي لدى موسكو لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يثير التساؤلات حول طبيعة عملهم في روسيا، متهمة هؤلاء السفراء بأنهم يتدخلون فقط في الشؤون الداخلية الروسية.