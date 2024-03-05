الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُهدد بطرد الصحفيين الألمان من بلادها في تلك الحالة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

هددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بطرد الصحفيين الألمان من بلادها في حال تعدّ السلطات الألمانية على الصحفيين الروس في الأراضي الألمانية.

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وقالت زاخاروفا - في تصريح اليوم الثلاثاء - "أؤكد أن أي مضايقة للمراسلين والصحفيين الروس في ألمانيا؛ ستعني طرد الصحفيين الألمان من روسيا".


وأضافت أن الصحفيين الألمان سيغادرون روسيا في حال تعرض المراسلين الروس في ألمانيا لمضايقات من السلطات الألمانية.


وأكدت المتحدثة الروسية أن رفض سفراء الاتحاد الأوروبي لدى موسكو لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يثير التساؤلات حول طبيعة عملهم في روسيا، متهمة هؤلاء السفراء بأنهم يتدخلون فقط في الشؤون الداخلية الروسية.

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