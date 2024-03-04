أمير الكويت يتوجه للإمارات غدا في زيارة دولة

أعلن الديوان الاميري الكويتي توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، يوم غد الثلاثاء إلى الامارات وذلك في زيارة دولة.

في غضون ذلك، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن زيارات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لدول مجلس التعاون بعد توليه مقاليد الحكم تعكس متانة العلاقات والروابط الوثيقة بين قادة دول المجلس.

ورفع البيان الختامي للاجتماع الوزاري ال159 لوزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض التهنئة إلى أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم معربا عن الثقة بأنه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة للكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.