تامر عاشور يشعل الكويت بأجمل اغانيه.. صور

أحيا النجم تامر عاشور، ليلتين متتاليتين ضمن "ليالي الكويت" المقامة على هامش الاحتفال بالأعياد الوطنية بساحة الشهيد، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.



ونشر تامر عاشور، عددا من الصور من حفلاته وعلق عليها "من الليلة التانية مع جمهور الكويت.. بشكر كل الناس اللي أسعدوني بحضورهم في الليلتين وأشوفكم على خير قريب".

وأصبح النجم تامر عاشور، أول مطرب يقدم حفلين متتاليين في الكويت بين فئة المطربين العرب من الرجال.



وكان النجم تامر عاشور، حقق نجاحا ساحقا بآخر أغنياته "هيجيلي موجوع" التي تخطت حاجز الـ 250 مليونا على منصة تيك توك".