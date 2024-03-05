بالصور .. صناع الخير تفتتح قرية نجع الجسور بعد إعادة إعمارها

افتتحت اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أعمال إعادة الإعمار بقرية نجع الجسور وقرية نجع السيد مركز الطود جنوب الأقصر بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الاقصر.

وتأتي اعمال اعادة الإعمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير القري الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية :

• بناء المنازل المتهالكة بالقريتان والبالغ عددهم 25 منزل واجراء كافة أعمال التشطيب الداخلية والخارجية والتجهيزات اللازمة لاقامة الاسر بشكل يليق بكرامة المواطن .

• كما تم تسليم 25 مركب صيد، في ضوء عملية التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة بالقريتان.

• وقد تم اجراء سلسلة من التدريبات المكثف لاهالي القريتان علي حرفة الصيد.

• هذا بالإضافة إلى انشاء محطة تحلية مياه الشرب لأهالي قرية "نجع سيدنا" عقب اجراء سلسلة من التحليلات لفحص صلاحية المياة للشرب لضمان المحافظة علي صحة اهالينا من سكان القرية.

• كما تم تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة "اولادنا في عنينا" للكشف علي غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجأن. فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية.

• وتوزيع مساعدات انسانية ممثلة في كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.

• و الانتهاء من عمليات التطوير لكل من مسجد قرية "نجع الجسور" وقرية "نجع سيدنا".

• وتنظيم مسابقة القران الكريم لتشجيع اطفال القريتان علي حفظ القران الكريم.

وقال محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر، إن القري التي يتم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية تاتي ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" لخدمة الأسر الأولي بالرعاية في محافظة الاقصر، موجها الشكر الي مؤسسة صناع الخير للتنمية علي جهودها المتواصلة لدعم الشرائح الاولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه اكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير, عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن اعمال اعادة الاعمار بقرية نجع الجسور ونجع سيدنا تاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية والاهلية والقطاع الخاص من خلال مسؤولياته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القري والحفاظ على صحة اطفال القرية باجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر للأمراض الاكثر تاثيرا على صحة الطفل ومن ثم تحصيله الدراسى وتقديم العلاج الدوائى واجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية.

ووجه محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الاقصر الشكر والتقدير نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني المتواصلة علي جهودهم المبذولة في اعمار وتنمية قرية نجع الجسور ونجع سيدنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.